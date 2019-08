Huawei volditav imetelefon tuleb novembris

Ettevõte teatas Hiinas peetud briifingul, et esitluse aeg lükati edasi septembrilt ja novembrile ning eelkõige on see tingitud vajadusest arendada edasi telefoni kõige keerulisemat osa - liigendmehhanismi. Tegemist on ju justkui raamatuga, mille avamisel pressib ühenduskoht tasapinnalt välja, telefoni ekraan peab aga olema tasase pinnaga ja seejuures olema kaitseklaasiga ning puutetundlik.