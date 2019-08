Hoiatus: libamaaklerid punuvad jätkuvalt oma süvariiki!

Postimees võttis möödunud nädalal katseks esimese ettejuhtuva kinnisvara müügikuulutuse – pakkumisel on korter Tallinnas Saku tänaval. Lihtne ent kohustuslik eelkontroll näitas, et end maaklerina esitlev Regina ega tema kriminaalkorras karistatud kaasa Sergei pole kantud maaklerite koja veebilehes toodud maaklerite registrisse. Ometi on nad hetkel veebiavarsutes vahendamas kümneid kortereid ja maatükke.

Konsulteerimine mõne kinnisvarabürooga andis tulemuseks teadmise paari töövõtetest: kinnisvarabüroode juba avaldatud müügikuulutused lihtsalt kopeeritakse, varastatakse ka fotod ning korter pannakse enda nimel paralleelselt müüki. Kui ostuhuvilised leitud, pöördutakse juba korteriomanike poole.

Lihtsalt huvist, kui kvaliteetset teenust libamaaklerid pakuvad, käisin vaatasin ka ise selle Saku tänava korteri üle. Uskuge mind, see korter on kapitaalne saast, remonti tehti seal viimati nähtavasti Brežnevi ajal ja umbes sinnakanti jäi ka viimane koristamine. Korteri uksel polnud linkigi.

Korterit tuli üle vaadata väga vaikselt, kuna ühes läbikäidavatest suitsuvinestest tubadest keegi magas sügavalt – korteri väidetava omaniku sõnul ukrainlane, kes kaob sealt kohe kui vaja. Köögi kraanikauss tervitas potentsiaalseid ostjaid nii:

FOTO: Aivar Pau

Maakler suurt midagi ei räägi, küll aga korteriomanik.

Regina ise ütles hiljem, et käesolev register ei kuulu riigile vaid on eraettevõtte.

«Ja ma ei näe vajalikuks olla antud registris nimekirjas, kuna selle eest on ka vaja igakuiselt päris suur summa maksta selle registri omanikele. Kogu info saate leida minu ettevõttelt äriregistris, mis on kuulub riigile,» ütles ta.

Aga see selleks. Palju olulisemad, kui see üks rämpskorter, on asjaolu, millised ohud varitsevad libamaaklerite teenuste kasutamisel.

«Libamaaklerite tegevuse üle puudub kontroll, neil ei pruugi olla tehingu läbiviimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi; näiteks juhul kui nad kopeerivad kas omanike või teiste maaklerite kuulutusi, ei ole ostjal garantiid, et ta saab välja valitud objekti omanikuks,» selgitab Postimehele Kinnisvaramaaklerite Koja juhatuse liige Margit Sild.

Näiteks Regina ega ka Sergei ei ole tema kinnitusel maaklerina registreeritud.

Aastal 2015 loodud Eesti kinnisvaramaaklerite registrist leiab maaklerid, kes on kinnitanud, et nad järgivad Eestis kehtivaid õigusakte ning maaklerite kutse- ja teenustestandardit ning häid tavasid.

Hetkeseisuga on seal registreeritud 729 maaklerit. Libamaaklerite hulka öelda ei oska Margit Sild öelda, sest nende tegevus on läbipaistmatu, sageli ei maksa nad ka riiklikke makse jne.

«Meie soovitus on maaklerit hoolikalt valida, uurida tema ja ta ettevõtte tausta, googeldada ja vajadusel küsida nõu Eesti Kinnisvaramaaklerite Kojalt. Kindlasti tuleb olla ettevaatlik, kui maakler hakkab endale küsima mingeid rahalisi ettemakseid,» rääkis Sild. «Inimesed on sageli heausksed ja meieni jõudnud kurioossemad kaebused on näiteks, et maakler on küsinud endale üürimakse või broneerimistasu, mida omanikule ei edasta ning inimene on jäänud nii rahast kui ka valitud kinnisvarast ilma.»

Seega üheksa korda mõõda ja üks kord lõika ehk maakleri tausta kontrollimine peaks olema elementaarne.

Seda kinnitab ka ühe ülaltoodud kinnisvaravahendaja Sergei klient, kes tema vahendusel maad plaanis osta. Kui tehingut tema vahendusel ei toimunud ja mees leidis teise tee maa ostmiseks, olid tagajärjeks kildudeks tulistatud autoaknad.