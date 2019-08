Skype’i asutajate toel valmib uus elektriautode laadimisvõrk

ASI tegevjuhi Tauno Tatsi sõnul on investeeringu tegemise põhjuseks asjaolu, et elektromobiilsus on märkimisväärse perspektiiviga sektor ja Elektritransport OÜ on tugeva potentsiaaliga ettevõte, kellel on hea kogemus, tugev meeskond ja nägemus sellest, milliseks Eesti laadimisvõrgustik võiks tulevikus kujuneda.