Uus superauto näitab sportautodele koha kätte

Ford GT vanaisaks on Ford GT40, mis sündis Henry Ford II soovist Enzo Ferrarile legendaarsel Le Mansi 24 tunni kestvussõidul koht kätte näidata – see päädis pärast paari nurjunud katset ja SUURE rahamäe põletamist 1966. aastal kolmikvõiduga. Ja ehkki GT40 modifikatsioonid olid seal võidukad ka kolmel järgneval aastal, kaotas ookeanitagune suurtööstur pärast esmase võidujanu rahuldamist ettevõtmise vastu huvi ja müüs kogu projekti varsti edasi. Nii on ka mudeli GT40 lapsel ja lapselapsel mudelitähiseks ainult GT, sest Ford pidas hiljem nimeõiguste eest küsitavat hinda liiga kalliks, et see endale tagasi osta.