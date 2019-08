Eesti 5G-sõja põhiküsimus: kas riik peab olema vaid seaduslik või ka õiglane

Küsimus ei olegi niivõrd selles, et kohtusõja alustanud Eesti telekomiettevõte Levikom on väga kehval järjel olev firma ja ta ei kvalifitseeruks oma majandusseisu tõttu mitte kuidagi sageduskonkursile. Riigi ees on tal 211 000 euro suurune maksuvõlg, majandusaasta aruandeid pole kaks aastat esitatud ning võlgu ollakse vähemalt viiele partnerettevõttele.

Firmal tuleb esmaspäeva hommikuks esitada kohtule tõendid selle kohta, et vanaemaettevõtte, Toomas Peegile kuuluva Monteray Holdingsi arvel on vähemalt 11 miljonit vaba raha – nagu Levikomi juht Peep Põldsamm täna kohtus väitis-, et konkursile pääsemiseks vähemalt maksuvõlg tasuda. Selle põhjal saab kohus otsustada, kas Levikomil oli üldse kaebeõigus.

Peamine vaidlus puudutab muud. Kohtulahingu peamine küsimus on selles, kuidas riik aasta alguses 5G sagedused välja jagada otsustas – kas ta soodustas sellega vaba konkurentsi või hoopis piiras seda suurte telekomiettevõtete käepikendusena.

Aasta alguses tehti kaks sellekohast otsust. Majandusministeerium kinnitas esmalt 22. jaanuaril lohiseva nimega määruse «Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz». Tehnilise järelevalve amet omakorda kuulutas selle alusel 22. veebruaril välja konkursi.

Levikomi esindajad üritasid täna riigi esindajatel ligi kümnel korral ja eri sõnastuses saada vastust küsimusele, miks pandi eeltoodud vahemik konkursile just kolmeks jaotatuna. Igaühele 130 MHz, mis reaalsuses on tähendab aga ligi 3x60 MHz, kuna Venemaa lähedus ja kaitseväe soovid nõuavad oma osa.

Miks mitte näiteks 4x50 või 2x100 MHz? Esimese variandi kasuks räägiks see, et Telia, Elisa ja Tele2 kõrval pääseks otse 5G sagedusi kasutama ka teised huvilised. Ministeerium tunnistas ka ise, et huvi konkursi vastu on tulnud ka välismaistelt ettevõtetelt.

Teise puhul oleks võitjatel reaalsed võimalused pakkuda 5G-teenuseid kogu selle ilus – täislahendusi nii asjade interneti, kiire andmeside kui näiteks väikest latentsust nõudvate isejuhtivate autode võrgustiku tarvis.

Aga miks siis ikkagi 3x130 MHz ehk reaalolusid arvestades 65+65+70 MHz ja on siis vahe variandiga 50+50+50+50 tõesti nii suur? Ministeerium tõi kohtus esmalt põhjenduseks konsultatsioonid turul osalevate telekomiettevõtetega – ehk nendesamadega, kes sagedusvahemikke ihaldavad. Ehk siis Levikom ja kolm suurt, häältesuhtega seega üks kolmele – otsus on selge.

«Elu on kompromisside kunst,» - nagu ütles ministeeriumi esindaja tänasel kohtuistungil.

Teiseks tehnilised analüüsid, kuid neid polevat teinud ministeerium ise vaid keegi teine, kelle nime kohtus välja ei toodud. Ministeerium oli kohtusse toonud eksperdina ka Teliale sidetehnoloogiat tarniva Ericssoni esindaja, kes tõdes aga, et selliseid analüüse – miks 3x60 on parem kui 3x50 - ei saavat teha, kuna muutujaid on liiga palju ja eri stsenaariume kümneid tuhandeid: tugijaamade asukoht, kasutajate arv, teenuste iseloom jne.