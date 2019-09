Maksuarvutus jälle tegemata: kas me ikka teame, millise põntsu paneb Eestile elektriraudtee?

Jutt käib raudteelõikudest Tallinn-Narva, Tapa-Tartu-Valga, Tartu-Koidula-Piusa ja Ülemiste-Muuga ning minister lubas, et kohustuste võtmisel saab Eesti Raudtee need summad tagasi mitme hilisema sihtfinantseeringuga.

Ainus majanduslik põhjendus, mida eri ministeeriumid on seni seoses projektiga avalikkusega jaganud, räägib sellest, et kogu raudteevõrgu elektrifitseerimisel hoitaks aastas kütuselt kokku ligi viis miljonit eurot. See on ka kõik.