Mis toimub? Sarapuule kuuluv skandaalne ATKO sai logubussid endale riigilt tasuta kingitusena

Pahandused ATKO ümber on olnud seotud eelkõige politseireidide käigus tuvastatud lubamatute puudustega reisijateveoks kasutatavate busside tehnilises seisukorras. Ettevõte on näiteks vilistanud kehtivatele nõuetele busside rehvide ja veeremi kvaliteedi osas, ohutuled kabiinis on olnud lihtsalt kinni teibitud.

Eilegi jäid Harjumaal mitmed koolibussi ootavad õpilased pika ninaga, kuna ATKO bussid ei olevat lihtsalt käima läinud. Facebookis loodud grupis «StoppAtko» ei möödu päevagi, mil keegi poleks jälle teada andnud hilinenud või sootuks ilmumata jätnud bussidest. Harku vald teatas nädala eest, et lõpetas ATKOga ennetähtaegselt siseliinide koolibusside lepingud ja et firma sai kehva teeninduse eest trahvigi.

Kõigele lisaks selgub arhiivimaterjalides sorides, et ATKO käsutuses olevad kümned ja kümned bussid pole ettevõte endale mitte ise hankinud, vaid need on talle seitse-kaheksa aastat tagasi heldelt täiesti tasuta kinkinud riik ise. Jutt käib pilvekujutisega helget sinist värvi bussidest, millel nüüdseks vanaduse tõttu ka sinine toss taga.

Veelgi enam, need ei olegi tegelikult ATKO bussid. Tegemist on koos saba ja sarvedega riigile kuuluvate bussidega ja ATKO kasutab neid lihtsalt vastutava kasutajana.

Kuidas nii? Nende busside saamislugu jääb ligi kümne aasta tagusesse aega, mil Eesti ja Hispaania sõlmisid heitkogustega kauplemise kokkuleppe. Just selle kokkuleppe kohaselt sai Eesti Maanteeamet CO2 kvoodi eest enda käsutusse ka 120 reisijateveoks mõeldud bussi. Tegemist oli Tšehhis toodetud bussidega IVECO IRISBUS Crossway F2B.

Edasi volitas maanteeamet kohalikke ühistranspordikeskusi läbi viima hankeid, et leida nendele bussidele kasutust piirkondlikus ühistranspordis.

Näiteks kuulutas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 2012. aasta 29. juunil välja hanke avaliku bussiliiniveo korraldamiseks Harju maakonna idasuuna liinidel ning sama aasta 11. juulil läänesuuna liinidel.

Seda aga uskumatult pikaks ajaks: koguni kaheksaks aastaks järjest. Veelgi uskumatum: hanke võitja ei pidanud selleks ka ise busse omama – need saadigi tasuta enda käsutusse maanteeametilt. Firmal endal oli vaja vaid teatud summas omakapitali ja tegevusluba.

Mõlemad hanked võitiski ATKO gruppi kuuluv nüüdseks likvideerutud Harjumaa Liinid. Lisaks tasuta bussidele maksis ühistranspordikeskus ATKOle idasuuna eest peale 7,3 ja läänesuuna eest lisaks 10,8 miljonit eurot.

Just selliste hangete tulemusel saigi ATKO riigilt täiesti tasuta enda käsutusse 45 bussi, millest 40 kasutab ta siiamaani Harjumaal ja 5 Narvas. Harjumaal sõlmitud lepingud kestavad 2021 aasta suveni.

Oluline tähelepanek: lepingu järgi peab ATKO kandma kõik busside kasutamisega seotud kulutused – hoolduse, remondi, kindlustuse ja kütusekulud – ning neid busse tohib ta kasutada üksnes avaliku liiniveo teostamiseks.

Mis saab aga siis, kui need lepingud läbi saavad? «Lepingute lõppedes on busside kasulik eluiga läbi ja bussid võõrandatakse,» ütles Postimehele maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Mika Männik.

Ta kinnitas ka üle, et kõnealused bussid on tõesti läbi maanteeameti riigi omanduses ja vedajad on nende busside vastutavad kasutajad.