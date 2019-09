Sõiduproov. Toyota Supra – lõikab nagu sõdalase mõõk

Tänase Supra eelkäija, üheksakümnendate Supra sündis – ja kadus – aastatuhande lõpu «jaapanlasena». Cool jõhkard, lärmamas Shibuya tänavate neoontuledes. Ta sai jalapealt legendiks. Ta küttis unistusi. Talle vaatasid järele tolle aja popimad tüdrukud – ganguro’d, juuksed õlgkollaseks pleegitatud, nahk pruuniks päevitatud ning silmad ja huuled helevalgeks meigitud. No võib-olla ka ei vaadanud. Võib-olla tüdrukutel oli paremat teha, protestides Jaapani kivisse raiutud traditsioonide vastu. Nii või teisiti, Supra kuulub kindlalt Jaapani sportautode klassikasse. 1990ndate Supra kohta on öeldud, et see oli Toyota 911, ja ütlejatel võib olla õigus.