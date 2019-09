Üllatus: Huawei esitles verivaenlase USA tarkvaraga mobiili

7. septembril kõikjal maailmas poelettidele jõudva Huawei P30 Pro tarkvaraplatvormiks on koguni uusim ja alles väga vähestel telefonidel olev Android 10. Huawei ise on sellele peale ehitanud kasutaliidese EMUI 10, mis tavapäraseid Androidi vaateid veidi huaveilikumaks muudab ning lisab neile öörežiimi, et öösel ootamatult ärgamtes oleks mõnus kella vaadata.

Huawei P-seeria (p nagu photo) on alati rühunud just mobiili pildistamisomadustele ja nii on ka selle mudeliga. Lisandunud on näiteks ööpimeduses selfie tegemise režiim või Vlog AI imeline lahendus, mis võimaldab oma fotodest teha muusikavideoid.

Põhikaamera ise koosneb neljast objektiivist ja kannab Saksa kaameraootja Leica bärndi. Megaiksleid on sellel koguni 40 (selfie-kaameral 32). Põhikaamera sensor on suurusega 1/1.7, mis on palju suurem kui näiteks Samsung Galaxy Note 10+ (1/2.55) või iPhone Xs Maxil (1/2.55). Kaamera maksimaalne ISO näitaja on 409600 (Note10+ - 6400, iPhone Xs Max - 6400). Kaameral on 10-kordse suurendamise võimekus.

P30 Pro FOTO: Aivar Pau

Lisandunud on ka võimalus seadme ekraanil toimuvat hõlpsalt Windows 10t kasutavate arvutite ekraanile kuvada. Seadmel on suur 6,47-tolline OLED ekraan.

Mis protsessorisse puutub, siis selleks on Huawei enda toodetud uusim Kirin 980.

USA kandis juba kevadel Huawei nn musta nimekirja, mille liikmetega on USA ettevõtetel keelatud igasugune äriajamine. Samas on selle jõustumise tähtaega pidevalt edasi lükatud.

Huawei järgmine tipptelefon Mate 30 Pro tuleb esitlemisele 19. septembril Münchenis ja on arvatud, et sellel seadmel enam Google'i äppe ei ole.

Huawei esitles täna ka oma uusimaid juhtmevabasid kõrvaklappe niega Freebuds 3. Nende võimsaimaks omaduseks on aktiive mürasummutus (ANC - active noise cancellation). Huawei teatel suudavad need klapid elimineerifa ligi 15 detsibelli ulatuses välist müra. Parandatud on ka tuuleoludes helistamise helikvaliteeti - eriti hea uuendus näiteks rattaga sõita armastajatele.

FOTO: tootja