Homme sünnib uus iPhone

Kõige enam oodatakse Steve Jobs Theatre nime kandvas saalis toimuvalt sündmuselt muidugi seda, miida uut kujutab endast uus iPhone. Arvatakse, et esitlemisel tuleb kolm mudelit ja nende nimeks on iPhone 11, iPhone 11 Pro ja iPhone 11 Pro Max.

Arvatakse, et iPhone11-l on duubelkaamera ning kahel ülejäänul on põhikaameral objektiive kolm. Edasiarenduse on saanud ka FaceID, mis suudab kasutaja näo tuvastada palju väiksema vaatenurga alt – näiteks laual lebava telefoni jaoks pole istuja näo tuvastamine probleem.