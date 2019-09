Müügikeelu saanud Rae Kivitehas kahtleb riigi meetodites

«Antud betoonmüürikivide puhul näitasid TTJA testid, et partii ei vasta meie poolt lubatud survetugevusele, kuigi meie enda labori katsed näitasid vastupidist. Kui meie olime deklareerinud müügikeelu saanud kivide survetugevuseks 18 megapaskalit (MPa), siis TTJA testid said selleks numbriks 15. Meil oleks hea meel, kui TTJA viiks meid kurssi ka enda meetoditega,» ütles Rae Kivitehase juhatuse liige Marko Koidu.

Samas tunnistas Koidu, et järelevaataja tegi Tallinna Tehnikaülikooli kõige kaasaegsema laboriseadmega 2. septembril paralleelkatse, mille tulemus näitas samuti, et selle partii survetugevus oli väiksem kui deklareeritud 18 MPa. Tulemuseks saadi siis 17,7 MPa.

Rae kivitehas on kõnealuste kivide survetugevuse deklareerinud juba madalamale tasemele 14 MPa. Kui kivid deklareeritakse madalama survetugevuse väärtusega, ei tohi neid enam kasutata kandvates seintes vaid teistsugustes konstruktsioonides.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) keelas 6. septembril Rae Kivitehasel betoonmüürikivide müümise kolmeks kuuks. Täpsemalt käib otsus toote «Magna reaplokk 190 hall» kohta ning see keeld kehtib, kuni on tõendatud, et tooted vastavad nõuetele.

TTJA tuvastas lubamatu vea, kui kontrollis möödunud aasta 31.oktoobril ja 6. detsembril kahes Ehituse ABC Tallinna kauplustes müügil olnud betoonmüürikivisid. Tegemist oli Rae Kivitehases toodetud Magna Plokk nime kandvate kividega ning toodetud olid need vahemikus 10. august kuni 9. september 2018.

Kivid saadeti kontrollimisele teede tehnokeskusesse, mis avastas, et kuigi tootja oli deklareerinud kivide keskmiseks neto survetugevuseks 18 N/mm2, oli tegelikuks näitajaks 53 protsenti väiksem ehk 9,6 N/mm2. See on aga hoopis väiksem näitaja kui Rae Kivitehase juht eelpool väitis.

Tänaseks on TTJA-l teada ka hooned, kus on neid betoonmüürikive kasutatud. Hoonete ehitajaid on sellest teavitatud ning Rae Kivitehasel on õnnestunud tagasi kutsuda 98% neist kividest.