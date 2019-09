Kate langes: selgus e-residentsuse eksjuhi uus äri

«Näiteks, kui oled Booking.com ja sul on miljoneid ettevõtteid platvormil, siis näeme tehisintellektiga võimalust kõigiga parema lepinguni jõudmist. Seega, Pactum saab ka abiks olla just seal, kuhu muidu ettevõtte ressursid ei jõuaks,» selgitas Kaspar Korjus lahenduse mõtet.

Ta arvas, et kui tegemist on väga keeruliste ja üksikute lepingutega, siis ta ei näe, et lähitulevikus oleks see kuidagi masinatega asendatav.

«Kui aga ettevõttel on tuhandeid lepinguid kindlate tingimustega, siis näeme, et arvutid on just paremad, sest inimesele on keeruline kaaluda mitmekümne tingimuse muutmist samaaegselt,» sõnas Korjus.

Pactumi reaalseks väljundiks kasutajate jaoks on veebis kuvatav vestlusaken, kus robot esitab inimestele küsimusi koos vastusevariantidega või pakub võimalusi ka ise vastuseid kirjutada – nii püüab ta leida mõlemale poolele kasulikumat tehingut. Selleks analüüsib süsteem kokkuleppe võtmetegureid nagu näiteks teenustasu, maksetähtaeg või tühistamistingimused.

Testversiooni saab hetkel proovida siin.

Üks küsimus: kuidas sündis äriidee? Kaspar Korjus: Kõik asutajad on kogenud, kui rasked on ärilised läbirääkimised, kuid samas suurem osa maailma äritegevusest sõltub läbirääkimistest. Me ise imestasime, et kas tõesti ei ole võimalik neid paremini teha? Esmane lahenduse idee aitas meid teha paremateks läbirääkijateks. Selle käigus oli meil plaan ka koguda andmeid masinõppealgoritmide treenimiseks. Katsetamiste käigus saime aru, et me õppisime liiga vaevaliselt. Lisaks mõistsime, et läbirääkimiste täielikult automatiseerimine on tehtav juba praegu ning lisaks on see äriliselt palju võimsam.

Pactumi kaasasutaja, VitalFieldsi looja Martin Rand rääkis, et KPMG uuringu andmetel kaotavad ettevõtted 17–40 protsenti tehingu väärtusest, olenevalt tehingu sõlmimise tingimustest. Ärimahtude lõikes avaldub probleem just näiteks veebiplatvormidel, mis koondavad tuhandeid teenuspakkujaid.

«Maailma suurematel veebiplatvormidel on miljonid tooted või teenused, mille lepingutingimusi pidevalt uuendatakse. Tingimuste läbirääkimisteks partneritega pole inimtööjõudu tarvis kasutada. Tehisintellekt suudab pidada mõtestatud läbirääkimisi inimlikul moel paralleelselt miljonite osalistega nõnda, et kõik pooled saavad sõlmida tehingu parimatel võimalikel tingimustel,» rääkis Rand.

Teenuse arendamiseks on Pactum saanud Korjuse kinnitusel miljon eurot kasvukapitali sellistelt kohalikelt investoritelt nagu Jaan Tallinn, Taavet Hinrikus, Ott Kaukver ja Sten Tamkivi.

Pactumi asutajad FOTO: Petri Vuhin

Pactumi esimene klient on sohvriteenuse platvorm Limos4, mis tegutseb Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Lähis-Idas ja Lõuna-Aafrikas.

Uus ettevõte on registreeritud USAs nimega Pactum AI Inc ning Eestis on sama nimega osaühing veel asutamisel. Euroopa patendiametisse on sisse antud avaldus pealkirjaga «Method and system for generating and using value functions for users».