Asi klaar: Veho ostab Silberauto – sünnib lähiriikide suurim automüüja

Veho ja Silberauto leping hõlmab nelja ettevõtte – Silberauto AS, Silberauto Eesti AS, Silberauto UAB, AS Silwi Autoehitus – tegevust, nende müügiesindusi ja edasimüügiõigusi. Ettevõtete kinnisvara – müügi– ja teeninduskeskused Eestis ja Leedus – jäävad Silberauto senisele omanikule. Tehingu teostumine eeldab Konkurentsiameti ja Daimler AG nõusolekut.

Silberautot nõustanud Swedbank Soome ja Balti investeerimispanganduse juhi Mihkel Torimi tähendusel on tegemist viimaste aastate ühe märgilisema tehinguga. «See on mõlemalt poolt põhjalikult ja pikaajaliselt kaalutletud, autoturul suunda näitav,” märkis Torim.

Veho juhatuse esimees Juha Ruotsalainen ütles, et Silberauto on ainulaadne, suure kliendibaasi ja pühendunud töötajatega ettevõte.

Soome Veho on 1939. aastal rajatud automüügi ettevõte, mis tegutseb lisaks Soomele ka Rootsis ja Baltimaades. Ettevõte rajati Mercedes-Benzi partnerina ja see kaubamärk on Veho strateegias endiselt kesksel kohal. Ettevõtte äritegevus hõlmab laia valiku erinevaid transpordiga seotud teenuseid ja lahendusi alates sõiduautodest kuni raskeveokiteni. 2018. aastal ulatus ettevõtte käive 1,2 miljardi euroni, sellest viiendik tuli Rootsist ja Baltimaadest. Firma on asutamisest peale kuulunud samale perekonnale.