Pankrotihalduri avaldus: võlgade tasumine pensionirahaga ei ole halb mõte

Puutun pankrotihaldurina iga päev kokku laostunud kaaskodanikega, kelle vastu on algatatud pankrotimenetlus või läbitakse kohustustest vabastamise protsessi. Need on väga valulised protsessid, kus võlgnik on võtnud endale üle jõu käivaid kohustusi ning teinud valesid samme varaga ümberkäimisel. Sõltumata konkreetsetest asjaoludest, on kannatajaks üldjuhul raha ja muu varata üksikisik, kes on sageli ka töövõimetu.