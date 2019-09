Finantstehnoloog: pangad peavad muutuma nähtamatuks

«Kui Jeff Bezoz Amazon Go poed lõi, siis ei mõelnud ta maksmise tehnoloogiale vaid sellele, kuidas maksmine külastajatele täiesti nähtamatuks muuta. Kuidas teha nii, et inimene tuleb poodi, võtab oma kaubad ja astub lihtsalt välja. See oli probleem, mida ta püüdis lahendada,» rääkis Wasim Rashid täna Oslo Innovation Weekil.

«Arvan, et rahanduse tulevik ei ole mitte niivõrd rahandus vaid viis, kuidas me elame ja kuidas me töötame. Kuidas me suudame muuta fintech-lahendused nähtamatult integreerituks kasutajakogemustesse,» ütles Rashid.

Pangateenuseid ja –tooteid tuleb tema sõnul vaadelda tulevikus kui klientide igapäeva elu märkamatut osa.

FOTO: Aivar Pau

Ta tõi näite transpordimaailmast, kus on loodud lahendus nimega Whim, mis võimaldab kuutasu eest tellida transporti kui teenust, sõltumata sellest, kas liikumise vahendiks on ühistransport, jalgratas, takso või rendiauto. Kasutajale tagatakse mobiilsus liikumisvahendist sõltumatult.