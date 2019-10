Turvaekspert: näppudega «peace» märgi näitamine on ohtlik

Ohu põhjus peitub tema sõnul selles, et väidetavalt on võimalik kvaliteetse pildi pealt kopeerida inimese sõrmejälgi ning kasutada seda infot sõrmejälje omaniku teadmata mõnda keskkonda või teenusesse sisse logimisel või siis muul viisil isiku tuvastamisel. Samast ohust on rääkinud ka Hiina väljaanded.