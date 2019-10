Stockmann ei viitsinud e-poodi eesti keelde tõlkida

«Tegemist on kampaaniapõhise pilootprojektiga, mis on avatud üksnes Hullude Päevade lõpuni,» vastas Stockmanni kaubamaja direktor Marge Türner küsimusele, miks paljud reklaaminduse Tallinna-kesksed pakkumised ja kogu e-pood pole tõlgitud eesti keelde või kas seda on plaanis teha.