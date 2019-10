Intervjuu IT-ettevõtte personalijuhiga: kuidas hoida töötajaid enda juures

Aivar Pau: Mis konkurss see õigupoolest on ja miks teie seal osalesite?

Annekatrin Rattiste: Tegemist on Sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel 2016. aastal ellu kutsutud mitmeaastase programmiga, milles osalevad ettevõtted, kellele lähevad korda sellised teemad nagu töötaja- ja peresõbralikkus ning kes on määranud endale suure meetmete tegevuskava, mida hakata koostöös töötajatega paari aasta jooksul ellu viima.

Juba enne seda programmi me tegime töötaja heaolu nimel väga palju tegevusi, ent see programm andis hea võimaluse oma tegevused kirja panna, tähtajad määrata ning teiste parimate praktikate pealt õppida. Loodame, et saame ka enda häid kogemusi teistele edasi anda.

Kui suur ettevõte Iglu on ja kes te olete kõik ühes kontoris või olete hajutatud üle Eesti?

Meil on hetkel üle 50 inimese, päris mitmed on ka pikalt kodused hetkel ja naudivad lapsevanemaks olemist. Oleme kahes linnas – kontorid on Tallinnas ja Tartus – ning töötajad on umbes täpselt võrdselt kahe kontori vahel ka ära jaotunud.

Jutt käib peamiselt sellest, kuidas töötajaid motiveerida, kuidas neid kinni hoida ja mõjutama võimalikult head tööd tegema.

Jah, eks iga tööandja ju tegelikult oma töötajate heaolu nimel võimalikult palju tegevusi juba teeb. Aga mõnikord on nii, et on häid mõtteid – näiteks töötajatelt tulevaid – ja need jäävad kiiremate asjade tõttu ootele. Programm heas mõttes sunnib väärtuslikke mõtteid teoks tegema. Oluline on töötajatega väga palju suhelda, nende ideid koguda ja uuendustele tähtajad määrata.

IT on teatavasti valdkond, kus inimesed armastavad väga palju liikuda, kus inimesi ostetakse sageli üle ja kus on väga palju spetsialiste puudu. Kuidas hoida Eestis aastal 2019 arendajat oma ettevõttes kinni? Millised need peamised motivaatorid on?

Arendajatel on selleks kindlasti nende töö sisu. Milline on see projekt, millega ta tegeleb. Kas ta saab seal areneda. Kes on need inimesed, kellega ta koos töötab. Ehk kogu tema professionaalse arengu toetamine.

Teiselt poolt tuleb kindlasti juurde see, kui hea on sellel inimesel ettevõttes töötada. Kui palju antakse talle vabadust aja ja koha paindlikkuse tähenduses, millised on ühistegevused, millised on perele või tervisele suunatud soodustused. Töötajaid tuleb lisaks professionaalsele huvile premeerida hea tööoleku tundega.

Meie Iglus peame ennast üheks suureks-suureks pereks, siin on hea käia tööl ja kõik muud vajadused on ka kenasti kaetud, kasvõis koos sportimine.

Te ei nimetanud kordagi sellist sõna nagu «palk»...