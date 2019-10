EAS suhetest Hiinaga: ohtude kõrval ei saa mööda vaadata ärist

«Kuigi viimasel ajal on räägitud Hiinaga seotud ohtudest, ei saa me mööda vaadata ärivõimalustest, mida Hiina kui üks juhtivaid majandusriike meie ettevõtetele pakub,» ütles EASi Aasia infokeskuse juht Kai Kreos.

Just e-äri valdkonnas loodabki Eesti Hiinaga enim koostööd teha. Aluse selleks annab ka 2017. aasta novembris Hiina kaubandusministeeriumi ning Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitud e-kaubanduse koostöölepe.

«Leiame, et hoolimata oma väiksusest on Eestil hea positsioon olla väravaks suurematele Euroopa lähiturgudele, ühtlasi on suured e-kaubanduse platvormid suurepärane kanal Eesti eksportööridele Hiina turule sisenemiseks,» ütles Kreos.