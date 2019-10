Ukraina üks suuremaid IT-ettevõtteid avab Eestis esinduse

ELEKS on 1400 töötajaga Ukraina tarkvaraettevõte, mis tegeleb oma klientide huvides muu hulgas suurandmete ja tehisintellekti abil süsteemide migreerimise ning pilvandmetöötluse lahenduste väljatöötamisega.

ELEKSi Eesti piirkondlikuks juhiks on Jaanika Merilo, kes on varem nõustanud mitmeid Ukraina linnapäid, vedanud sealseid IT-projekte ja olnud infrastruktuuriministeeriumi töötaja.

«ELEKS on tõeliselt innovaatiline ettevõte, kellel on märkimisväärne hulk spetsialiste ja teadmisi selliste arenevate tehnoloogiate alal nagu big data, andmete migreerimine, pilvlahendused, tehisintellekt ja virtuaalreaalsus. Usun, et meist saab väärtust lisav partner Eesti ettevõtetele, kes püüavad oma tooteid, teenuseid ja protsesse muuta efektiivsemaks ning innovatiivsemaks,» ütles Merilo.