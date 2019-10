Äriklassi sülearvutite osas on Lenovo ikka tuntud, kui asiste ja vastupidavate, kuid välimuse poolest konservatiivsete masinate tootjana. Väga paljudele selline lähenemine sobib, kuid samas on mitmed konkurendid oma valikusse lisanud ka edevama välimusega tööarvuteid, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kuna klientidele selline lähenemine nähtavasti meeldib on selles suunas arenguid ka Lenovol. Seega on ilmavalgust näinud ThinkBook 13S nime kandev seade, mis näeb väga hea välja, kuid ei anna oluliselt järgi ärikasutajatele tähtsates aspektides. Hiljem peaksid sellele veel järgnema sama seeria 14 ja 15 nimelised mudelid.

Olemus

Lenovo ise positsioneerib ThinkBook-i kui stiilse välimusega seadet, mis on mõeldud väikese ja keskmise suurusega äriklientidele. Umbes täpselt nii võib ühe lausega ka selle seadme olemuse kokku võtta. Ehk tegemist on endiselt Windows 10 Pro operatsioonisüsteemil jooksva masinaga, mille materjalide valikul ja koostamisel on endiselt järgitud Lenovo äriklassi masinate valmistamise põhimõtteid. Sellele lisaks on aga tavapärasest palju suuremat rõhku pandud ka disainile. Tänu mõnest asjast loobumisele, on väga mõistlikuna suudetud hoida ka hind.