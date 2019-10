Tuntud keeleteadlasi morjendab statistikaameti plaan

Statistikaamet leiab teadlaste pöördumist kommenteerides aga seda, et tavalise rahvaloenduse käigus kogutavad andmed on tegelikkuses vägagi pinnapealsed.

Registripõhisel loendusel saaks amet aga info registritest, mis on dokumendipõhised - näiteks kui inimene on sooritanud riigikeele eksami või riigieksamid või tasemeeksamid või on näha, et ta lõpetas õppekava koolis, kus õpiti kahte või kolme keelt.