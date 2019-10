Xiaomi Mi 9T jõudis minu kätte halval ajal. Samsung Note 10 jaoks halval ajal, sest need mõlemad telefonid saabusid minu töölauale täpselt samal päeval. Kuigi põhimõtteliselt ei peaks need omavahel isegi konkureerima, arvestades erinevaid hinnaklasse. Tegelikult on Mi 9T loodud konkureerima küll, aga mitte Samsungi, vaid oma rahvuskaaslase, legendaarse OnePlus’iga, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.