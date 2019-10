Absurd: riigikogu menetleb eelnõu, mida keegi omaks ei tunnista

KOMMENTAAR

Priidu Pärna, notar, Isamaa

See osade registri ja osade võõrandamise tema on üleval ammu – justiitsministeeriumis on valminud ühinguõiguse tervikrevisjon ja selle põhjal on koostamisel eelnõu, mis peaks parlamenti jõudma 2020.aastal Osade võõrandamise ja osade registreerimise teema oli osa sellest revisjonist.

Idufirmad jätkasid lobistamist advokaatide kaudu ja veensid ära õiguskomisjoni (esimehe), et see tükk revisjonist tuleks ära teha kiiremalt. Advokaadid on selle eelnõu kokku kirjutanud ja päeva lõpuks on see ka nende majanduslik huvi, sest notari teenus asendub lihtsalt advokaadi teenusega, mis on kordades kallim. Ja eks uus Riigikogu mõnes mõttes vaevleb eelnõude puuduses.

Hetkel pole eelnõul seega justiitsministri heakskiitu, kuna Riigikogu saadab eelnõu algatamise järel alles vabariigi valitsusele seisukohavõtuks.

Notarina on minu arvamus, et riigi üks ots ei tea täpselt, mida teises riigi otsas tehakse või soovitakse.

Kui kusagil võideldakse rahapesu vastu ja karmistatakse reegleid, siis osaühingu osade võõrandamise vormivabadus ju võtab igasuguse ülevaate, kes osasid omavad ja ostavad, kui see on ühingusisene asi. Notar täna igatahes peab kontrollima osa ostja tausta ja vahendite päritolu.

Kui kusagil arvatakse, et osaühingute osade tankistide nimele kirjutamise vastu tuleb võidelda, kuna riik jääb lõpuks maksutulust ilma, siis osade vormivaba võõrandamine ei tee selleks enam mingeid takistusi! Notar saadab tankisti kohe ukse taha.

Lisaks annab vormivabadus võimaluse ettevõtete kuritahtlikuks ülevõtmiseks, mida notariaalne kontroll peaks välistama. Piisab kui googeldada 2014.aastal mahalastud Jaak Veike nime, kui näha, mis toimus äriilmas enne, kui notarite rolli suurendati ühingute võõrandamisel.

Meie kogemus ütleb, et vormivabadus suurendab oluliselt abikaasade õiguste rikkumise ohtu – abielus oleva isiku osaühingu osa on ju reeglina ühisvara ning selle võõrandamine vajab mõlema nõusolekut. Vormivabaduse korral seda keegi ei kontrolli – kellegi õigused saavad rikutud ja kasvab kohtuvaidluse arv.

Avalikust kajastusest jääb mulje nagu oleks notarid ise selle osade võõrandamise nõude kehtestanud ja on ainsad, kelle huvides see on! No nii see ju pole. Pilt pole mustvalge. Notariaalse tõestamise mõte on õiguskindlus ühiskonnas ja sellevõrra väiksemad õigusabi ja kohtumenetluse kulud inimesetele ja maksumaksjatele tervikuna. Kas näiteks Saksamaa on seetõttu vähem edukas majandus või on seal vähem start uppe, et seal peab osasid võõrandama notari kaudu?

Ei maksa arvata, et kõik osanikud edaspidi oskaks neid müügilepinguid vormistada ja registreerida ilma õigusnõustaja abita. USA-s ja UK-s pole notareid, kuid vaadake sealseid õigusabikulusid!

Täna on mitu lahendust, kuidas välismaa osanik ei peaks Eesti notari juurde tulema.

Esiteks saab teha kellelegi volituse asjaajamiseks Eestis.

Teiseks on uuest aastast jõustumas seadusemuudatus, et klienti saab tehingu tõestada notariga telesilla vahendusel olles ise välismaal arvuti taga.

Kolmandaks on ammu võimalus, et osaühingu osad võib viia äriregistrist üle väärtpaberite keskregistrisse ja siis ei pea notar kinnitama võõrandamist, vaid tegu on panga väärtpaberiülekandega. Ca 2 protsenti osaühingutest on seda võimalust kasutanud. Väärtpabertite keskregistri kaudu osade võõrandamise vastu väidetakse, et pangad keelduvad osanikele väärtpaberikontode avamisest rahapesu kartuses – kas siis riik peaks looma uue kanali rahapesu võimaldamiseks vormivaba osade võõrandamise võimaldamise näol, kus keegi midagi ei kontrolli ja kõik teevad näo, et kõik on nüüd hästi?

Notarid seisavad eelkõige õiguskindluse ja registrite õigsuse eest. Õige äriregister ja vormivabadus on ju vastandlikud eesmärgid, mida koos ei saa saavutada. Meie notariaaltoimingutest moodustavad osa võõrandamised vaid 3%, keskmine osa võõrandamise tehing maksab ca 50 eurot koos käibemaksuga ja mingist suurest leiva kaotusest ei tasu rääkida.

Kui eelnõu peaks lahendama välismaiste osanikega idufirmade osade võõrandamise probleemi, siis eelnõust me muidugi ei leia sätet, et see tehingu vormivabadus laieneb vaid idufirmadele või välisinvesteeringutele.

Asi selles, et idufirma pole ju seadusega kuidagi defineeritud ega defineeritav. Nii tekibki võimalus, et iga osaühing võib loobuda tehingute notariaalse tõestamise nõudest ja siis läheb asi käest ära.