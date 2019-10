Video: puukallistajad valisid oma peavaenlaseks RMK

EMA väitel on metsaportaali järgi tänaseks kehtetu raieluba Tipu SKV eraldisele antud 17.03.2017 ja mahuks on 74 tihumeetrit.

«Raiutud sihtkaitsevööndis on selge, et raiutud on tunduvalt rohkem kui 74 tihumeetrit. Mis alusel RMK teostas raie sihtkaitsevööndis? Kelle käsul ja heakskiidul? Kas saadud puit müüdi maha kui FSC sertifikaadiga puit? Kui jah, siis on tegu pettusega, sest kaitsealalt pärit puit, millel pealegi puudub raieluba, ei saa olla FSC sertifikaadiga! Tundub, et riigi tulundusühistu RMK tegeleb metsa vargusega,» seisab ühenduse teadaandes.