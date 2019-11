Täna otse: ilmavalgust näeb 108-megapikslise kaameraga mobiil

Otseülekannet Madridis toimuvast esitlusest saab algusega kell 12:30 vaadata selles aknas:

Üüratu eraldusvõimega nelikkaamera ISOCELL Bright HMX töötas välja Samsung, kes ise ei ole veel seda oma mobiilidele paigaldanud. Ettevõtete teatel on kaamera eeliseks eriti teravata ja detailirohkete fotode tegemise võimekus.

Tunnustatud mobiilikaamerate hindamise portaal DXOMark testis seadme Hiina versiooni Mi CC9 ja märkis, et see on üldskoori poolest parim mobiilikaamera, mida nad iial testinud on. Sama tulemuse on saanud vaid Huawei Mate 30 Pro, mida siiani pole USA sanktsioonide tõttu väljaspool Hiinat eriti müüki pandud.

Tõsi portaal märgib, et kaamera sensor asub piksleid ühendama, et saavutada 27-megapisklised lõpptulemusega fotod, ning tagajärjeks on kohatine «digitaalne müra».

Testimise video näeb välja selline: