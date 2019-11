«Punase sekund»: kas kasutatud rehvide ostmisel on tänapäeval mõtet?

Kas rehvid on ohtlikus liiklusolukorras elupäästjaks või altvedajaks, sõltub nende seisukorrast.

Ligi 10 protsendil surmaga lõppenud liiklusõnnetustest on vähemalt üheks põhjuseks kulunud või ebakvaliteetsed rehvid.

Saates elulise näitena toodud ühes liiklusõnnetuses kaotas elu vanem mees, kelle autol olid all 11 aastat vanad rehvid. Aga mida vanem on rehv, seda jäigem ta on - ja mida jäigem ta on, seda halvem on selle pidamine.

Rallilegent ja praegune Autospiriti tehniline konsultant Margus Murakas räägib saates, et rehvide kvaliteedi peamisteks nätajateks on mustri jääksügavus ja nende vanus. Rehvid toovad väga ilmekalt välja ka auto veermiku vead, kuna kuluvad probleemide korral ebaühtlaselt.

Suverehvi mustri minimaalne jääksügavus on 1,6 mm, aga vesiliu vältimiseks on turvaline valik 4 mm. Talverehvi minimaalne mustrisügavus on 3, aga ideaalne vähemalt 5 mm.

Talverehve tuleks rusikareegli kohaselt vahetada iga 2-3 aasta ning suverehve iga 5 aasta tagant.

Rehvid.com müügikonsultant Janek Lünekund märgib aga saates, et rehvide keskmine olukord Eesti autodel on nutune ja ohtlik. Tema soovitus on tänapäeval osta mitte kasutatud rehve vaid maksta 10 eurot juurde ja hankida täiesti uusi rehve - ning mitte peljata seejuures ka Hiina ja Korea tootjaid.

Margus Murakas ja Madis Kimmel teevad saates läbi ka põhjaliku rehvide pidurdustesti.