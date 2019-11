Maanteeametist sai interneti pidur

«Toetusgrupp on veendunud, et kõik riiklikud asutused ja ettevõtted peavad tegema koostööd riiklike eesmärkide saavutamisel, mitte otsima vabandusi, miks midagi teha ei saa. Ühiselt leidsime, et suurimaks takistuseks viimase miili ehitamisel on osutunud maanteeamet,» ütles toetusrühma esimees Erki Savisaar pärast eile toimunud koosolekut.