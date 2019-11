Majandusministeerium teeb neljast riigiametist kaks

Täpsemalt on plaan luua maanteeameti, veeteede ameti, lennuameti ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti põhjal kaks transporditeemadega tegelevat ametit, kus üks tegeleks transpordiliikide planeerimise ja investeeringutega ning teine järelevalvega.

Analüüsi valmimiseks loodud juhtkomisjoni veab MKM-i transpordi asekantsler Ahti Kuningas ning juhtkomisjoni liikmeteks on nelja ameti peadirektorid. Komisjon peab järgmise aasta 1. märtsiks esitama valitsusele ühendametite loomise analüüsi ja tegevuskava, mis lähtuvad eeldusest, et uued ametid saaksid alustada ümberkorraldatud kujul tegevust 2021. aasta jooksul.

«Nii väikses riigis nagu Eesti on mõistlik üle vaadata erinevate transpordiliikide planeerimine ning kas nende koos planeerimine ja elluviimine oleks otstarbekam. Mitmed Euroopa väikeriigid on selle suuna võtnud ning töörühmadega oleme sammu võrra lähemal, et saada teada meile parim lahendus,» lisas maanteeameti peadirektor Priit Sauk.