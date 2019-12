Tallinna külje all ettevõtlus õitseb. Probleemide kiuste!

Viimsi januneb äribüroode järele

Tallinna lääneküljel asuval Viimsil on rida konkurentsieeliseid just mereäärse asukoha tõttu, kuid vallajuhid leiavad, et päris kõiki ei ole tänaseni täiel määral ära kasutatud. Näiteks väikesadamate arendamisel ning seeläbi väärtturismil ja puhkemajandusel on veel olemas tugev arengupotentsiaal.

Viimsi valda on registreeritud hetkel üle 4000 ettevõtte, 94 protsenti tööga hõivatud valla elanikkonnast on seotud väikeettevõtetega või väiksemate ettevõtetega.

Üle 50 töötajaga ettevõtteid on Viimsi vallas käputäis, need koonduvad peamiselt töötlevasse tööstusesse ja veondusse ning laondussektorisse – Muuga ja Miiduranna sadama maa-alale.

Uus Viimsi keskus FOTO: tkmgroup.ee

Kui veel kümme aastat tagasi oli Viimsi valla ettevõtlusstruktuuris selgelt ülekaalus kinnisvara­ ning äriteenindussektor, mille ettevõtted moodustasid 36 protsenti kõigist vallas tegutsevatest ettevõtetest, siis nüüd on kinnisvarasektori ettevõtete poolt hõivatud viimsilaste arv praktiliselt olematu.

Viimsi valla elanike tööhõivet iseloomustab loomulikult tihe seotus Tallinna linnaga ning vähene sõltuvus üksikutest suurematest tööandjatest. Kuna suurematest tööandjatest koguni üle 75 protsendi paiknevad Tallinnas, on enesestmõistetav intensiivne tööalane pendelränne Tallinna ja Viimsi vahel.

Suurimateks tööandjateks valla elanikele on 2019. aastal lisaks Viimsi vallavalitsusele Coats Eesti AS, Eesti Loots AS ja DBT AS. Teised suuremad tööandjad, nagu Viimsi SPA, Viimsi Haigla AS, Toom Kauplused OÜ ja Selver ei ole Viimsisse registreeritud, kuid tegutsevad seal.

Kui rääkida viimastest trendidest, siis üha rohkem noortest pereinimestest eelistab kodulähedast töötamist. Sajad inimesed töötavad näiteks Ülemistes või Telliskivis.

Seega vajab Viimsi juurde nutikaid, innovaatilisi, kõrget lisandväärtust loovaid ja keskkonnasõbralikke ettevõtteid ning tehnoloogiarikast, tarka ettevõtlust.

Arvestades vallaelanike kõrgemat haridustaset, sobiks eriti hästi just bürootööd. On arutletud, et selliste töökohtade tekkeks vajab Viimsi kiiremas korras multifunktsionaalse vallakeskuse väljaarendamist, mis kujuneks nii administratiivseks, kultuuriliseks kui ka äriliseks tõmbekeskuseks.

«Viimsis on üldine puudus büroopindadest,» tõdes vallavanem Laine Randjärv.

Olemasolevad uued äripinnad küsivad Tallinna kesklinnaga võrdväärset renditasu, mis tingib ettevõtjate otsuse rendipinda pigem pealinnas omada, et olla oma kliendile lähemal. Seetõttu näevad ettevõtluskeskkonna arendamise pooldajad vajadust luua selgelt arusaadav planeeritud asukoht, mitte üksikuid büroohooneid. Eesmärgiks on luua «Viimsi City», kuhu ettevõtted tulla saaksid.

Seega on Viimsi valda oodatud investeeringud pigem ärikinnisvarasse, mida täna ei ole piisavalt.

«Viimsi valla põhimureks on tõsiasi, et põhiosa maast on erakätes, kes on huvitatud peamiselt elamute, kortermajade ehitusest. Uusarendused on viimsilastele tundlik teema ning elanikud protesteerivad odavate, kiirele kasumile suunatud arendustegevuste vastu. Samas on Viimsis olematu korterite renditurg. Ka siin on arenguruumi,» kommenteeris Viktoria Tuulas, ettevõtja ja koostöökontori juht Viimsis.

Vallavanem Laine Randjärv märkis, et Viimsis on suur potentsiaal tarka ettevõtlust arendada, selles õnnestumine aitab vähendada pendelrännet Tallinna vahet.

«Kindlasti näeme selles osas ka uusi ja kasulikke koostööprojekte ning ettevõtlusmudeleid tekkimas juba uuel aastal, mille oleme kuulutanud Viimsis keskkonna-aastaks,» ütles Randjärv ja märkis, et vallas on sündinud tore algatus nimega Viimsi Ettevõtlike Inimeste Networking.

Harku: ruumi endiselt on

Viimsist täpselt teisele poole jääv Harku vald peab aga oma eeliseks teiste omavalitsuste ees vajalikku sotsiaalset ja tehnilist infrastruktuuri ning sobivat tööjõuressurssi.

«Maad uute ettevõtete ja tootmiste tarbeks endiselt on. Seda eelkõige Tabasalu külje all Sütemetsa tee ja Tammi tee piirkonnas ning Tutermaa ja Kumna külas. Neis piirkondades on nii kehtestatud äri- ja tootmismaa detailplaneeringuid kui ka veel seni planeerimata maid, kus üldplaneeringuga on ettenähtud äri- ja tootmismaa juhtostarve,» rääkis Harku vallavanem Erik Sandla.

Harmet OÜ moodulmajade tehase avamispidu. FOTO: Mihkel Maripuu

Tema sõnul on viimastel aastatel täheldatav mõningane uute äri- ja tootmismaade ning hoonete kasutuselevõtt. Heaks näiteks on mõne aasta eest avatud Harmeti tootmishoone Kumna külas. Vallavanema sõnul eelistavad ettevõtted pigem kinnistuid, kus on juba valmis ehitatud kommunikatsioonid - sidevarustus, ühisveevärk ja kanalisatsioonivõrk, sademevee äravool kanalisatsiooni, elektrisüsteem ning juurdepääsuteed.

Veidi Harku valla statistikat ka: valda on registreeritud 2019. aasta seisuga 2570 ettevõtet, millest aktiivselt tegutsevaid ettevõtteid on 489. Harku valla 15 095 elanikust ligi pooled on maksumaksjad.