Soome investorid toovad Eestisse 100 miljonit

«Olen seda projekti vedanud juba viis-kuus aastat,» ütles andmekeskust rajava ettevõtte MCF Group Estonia juht Kert Evert, kes on pea kakskümmend aastat telekomisektoris töötanud. Evert märkis, et projekti kaasatud Soome investorite esimene huvi oli paigutada raha hoopis rohepõllumajandusse ja kasvuhoonetesse. «Aga kui me oma mõtted kokku panime ja tõdesime, et andmekeskusest tekib korralikult kasutamisvalmis jääksoojust mille iganes kütmiseks, siis oli ühise keele leidmine juba väga lihtne,» lisas ta.

Üks neljast andmekeskuse asutajainvestorist on pangandustaustaga Tero Viherto (pildil) ja tema ettevõte ­Schengen Investment Oy, millele kuulub ligi viiendik keskust rajavast ettevõttest. Koos on otsustatud Harku andmekeskuse loomisse paigutada kokku 100 miljonit eurot. «Me ei ole riskiinvestorid, me tahame näha stabiilset rahavoogu. See on investeering kogu Eesti jaoks olulisse infrastruktuuri,» selgitas Viherto investeeringu olemust. «Kui arvestada keskmist abielu pikkust Soomes, siis meie lepingud kestavad neist kindlasti kauem.»