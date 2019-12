Palts süüdistab suuri telekome konkurentsi piiramises

Palts kritiseeris väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karule saadetud avalikus kirjas peamiselt küll Elisa Eesti tegevjuhi Sami Seppäneni kirja Paltsile, ent märkis, et analoogseid näiteid leiab ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ametnike ja teiste turgu valitsevate operaatorite huvide kaitsjate juurest.

Muu hulgas heitis Palts Seppänenile ette konkurentide, eelkõige Levikomi laimamist ja Eesti huvide asemel Elisa seisukohtadest lähtumist. Laimamisega on Paltsi sõnul kaasa läinud ka ametnikud.

Samas märkis Palts, et küsimus pole niivõrd Levikomis, kuivõrd demagoogia vastu võitlemises ja ärikultuuris ning välisettevõtte kohaliku juhi suhtumises Eestisse kui banaanivabariiki.

Palts pöördus oma kirjas minister Karu poole sooviga, et riik tunnistaks sageduslubade konkursi puhul Euroopa Liidu (EL) soovitusi, ELi uue elektroonilise side koodeksist tulenevaid nõudeid, teiste ELi riikide senist 5G konkursside praktikat ning Eesti Konkurentsiameti soovitusi.

«Eriti groteskne on riigi rahaga käia kohut kaitsmaks Eestile kahjulikku otsust turgu valitsevate ettevõtete huvides piiramaks konkurentsi ja teha Euroopas ainulaadne samm – võtta väikeoperaatorilt ära temal juba olemasolev sagedus,» lisas Palts.

Konkurentsiamet on seejuures soovitanud riigil 5G sagedusload panna oksjonile väiksemate plokkidena, mitte jagada sagedusala kolmeks või neljaks alaks.

Septembrikuise otsusega jättis Tallinna halduskohus Levikomi kaebuse rahuldamata leides, et MKM ei ole konkursi teate aluseks oleva määruse tegemisel kaalutlusreegleid rikkunud ning määrus on õiguspärane. Kohus leidis, et kolme sagedusloa andmine oli mõistlik kompromisslahendus.