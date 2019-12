Riigiasutused käivad Innovega kohut

Kõigis kolmes välja toodud kohtuasjas vaidlustatakse toetuse tagasinõudmise otsuseid ning kõikides nendes on vaidlusaluseks küsimuseks, kas toetuse kasutamisel korraldatud riigihankes on hankija järginud riigihangete seadust. Täpsemalt on vaidlus sellel teemal, kas hangetes on esitatud välispakkujate juurdepääsu piiravaid osalemistingimusi. Tartu Ülikooli puhul on lisaks vaidluse all, kas üks hankes seatud hindamiskriteerium on põhjendatud.