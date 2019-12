Arvustus ⟩ Neile, kel on alati kiire: OnePlus T7 Pro McLaren

Ühelt poolt ei näe tänu sellele kattele kõrvalseisjad enam McLareni mustrit telefoni tagaküljel. Teisalt on aga see nahast ja fiibrist kate tehtud nii, et telefoni käes hoides tunneksid enda käes samu materjale kui McLarenit roolides – mõeldud on ka pisemate detailide peale!

Lisaks välimusele on telefonil ka sisu. Nagu McLaren on üks kiiremaid autosid, on tegemist ka ühe kiireima telefoniga. RAMi on telefonil 12 gigabaiti, mis on oluliselt rohkem kui teistel. See ei avaldu küll telefoni esimest korda sisse lülitades – võtab ikka üksjagu aega, enne kui telefon end avab –, kuid eks sel ole oma osa ka McLareni animatsioonil, mis ekraanil jookseb.

Telefoni seadistamine on lihtne. Kui see tehtud ja esimesed igapäevased äpid installitud, hakkab kohe silma, et tegemist on väga kiire telefoniga. Kõik, mida vaja teha, saab teha kiirelt, äpid avanevad veatult ning kõik värvid on ekraanil eredad. Lisaks on telefonil väga hea heli nii helistades kui ka laialt ekraanilt videosid vaadates.

Veidi harjumatu on ekraan, mis kaardub üle ääre. Veidi arusaamatuks jääb, mis on selle mõte. Äärmised äpi ikoonid jäävad kuidagi liiga serva lähedale. Kuid kui seda on tehtud sellepärast, et Samsungil on ka sellise ekraaniga telefon, siis see kõlbab argumendiks küll.

Kui veidi norida, siis üks asi, mis on olnud OnePlusile omane, on nende kirjatüüp. Sellel telefonil on aga kasutatud pigem McLarenile omast fonti. Ning isegi kui minna seadete menüüsse, kus on üheks suvandivalikuks ka kirjatüüp, saab vahetada nii avakuva kella kuju kui tausta värvi, aga kirjatüüp jääb ikka endiseks. Võibolla oleks pidanud nikerdama kauem või googeldama, kuid vähemalt siinkirjutaja sellega hakkama ei saanud. Aga samas võib seda seletada ka lihtsalt enda rumalusega.

Lisaks ekraanile ja äppidele on oluline ka telefoni kaamera. Täna, kus käib erinevate tootjate võistlus selle nimel, mitu kaamerat on telefoni küljes, paistab OnePlus 7T McLaren silma klassikalise lahenduse poolest – tagaküljel on «kõigest» kolm kaamerat. Nende spetsifikatsioonide mõistmiseks peab olema fotograafiaga rohkem sina peal. Tavaliselt räägitakse megapikslitest, kuid see ei olegi peamine. Oluline, et tarkvara suudaks objektiividest tulnud pilte töödelda, ning seda teeb see telefon suurepäraselt. Telefoni kaameral on ka öise maastiku režiim, millega pildistamine võtab küll veidi rohkem aega, kuid teeb liikumatutest objektidest ägedaid pilte ka pimedas.

Veidi üllatuslik on, et telefonil ei ole ees selfikaamerat. Selle põhjuseks on suur ekraan, mis ulatub põhimõtteliselt telefoni äärest ääreni. Selfide tegemiseks on leitud aga nutikas lahendus – kaamera sõidab enekate tegemiseks vaikse mootorisurina saatel välja ekraani tagant. Ei ole kindel, kas peale paari mahakukkumist see kaamera endiselt seda teha tahab, kuid kindlasti on selfide kvaliteet tugevalt üle keskmise.