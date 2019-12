Vallavalitsus langetas sellesisulise otsuse 21. novembril. Päikeseelektrijaama projekteerija on AS K-Projekt, kaitseministeerium andis oma heakskiidu elektrijaamale 13. novembril.

Teada on, et elektrijaam tuleb 3 meetrit kõrge, see rajatakse vaivundamendile.