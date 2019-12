Eesti Energia rajab uue päikeseelektrijaama

Vallavalitsus langetas sellesisulise otsuse 21. novembril. Päikeseelektrijaama projekteerija on AS K-Projekt, kaitseministeerium andis oma heakskiidu elektrijaamale 13. novembril.

Päikesepargi võimsus on 3 megavatti ja aastane kogutoodang ligi 2800 megavatt-tundi, mis vastab umbes 1000 kodumajapidamise aastasele elektrivajadusele. Park rajatakse lubjakivist alustarindile. Paneelid haaravad enda alla 7,5 hektari suuruse pindala.

Mis puutub investeeringu suurust, siis on arvatud, et tänapäeval maksab 1 megavatise võimsusega päikesepargi rajamine miljon eurot. Seega võib arvata, et Eesti Energia uus elektrijaam läheb minimaalselt maksma kolm miljonit.