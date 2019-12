Kõrge riigiametnik käis Bermudal eraettevõtte asju ajamas

MKM on välisreiside tellimiseks korraldanud riigihanke, kuid antud juhul lennupileteid (1573,13 eurot) ja majutust (337,77 eurot) hanke võitnud reisibüroolt ei tellitud. Mõlemad hankis Viljar Lubi ise ning MKM hüvitas need talle tagantjärele täies mahus.

Trinidad Wisemani müügijuht Marko Nemberg ütles, et riigitellimused moodustavad ettevõtte tuludest enam kui poole. Muu hulgas kaasarendab Trinidad Eesti riigi kalleimat IT-projekti SKAIS2. Riigihangete registri andmeil on ettevõttel Eesti riigiasutustega kokku koguni 125 lepingut.

«Kuna meil on kogemused mitme keeruka e-lahenduse väljatöötamisest, siis rääkisimegi peamiselt nendest. MKMi abi oli hindamatu, sest üksinda pole ettevõtetel võimalik alati uksi avada, aga koos riigi kõrgemate esindajatega on see võimalik. MKMi asekantseler Viljar Lubi teeb uksi avades väga head tööd ja mõtleb ettevõtetega kaasa, mistõttu me ta kaasa ka kutsusime,» ütles Nemberg.