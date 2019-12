TOP3: milline mobiil osta täna 300 euro eest

KOHT 3: Huawei P30 Lite

Hind hetkel 269 eurot, valikus kõige teravama ekraanipildiga, kõige kergem ja väga hea kaameraga mobiil.

Huawei P30 Lite FOTO: tootja

Põhimälu (RAM) on sellel seadmel 4 GB ja salvestusmälu (ROM) 128 GB. Kolme objektiiviga p õhikaamera on koguni 48 Mpix ja selfie-kaamera 24 Mpix. Põhikaamera teeb ka ülilainurkfotosid (120 kraadi). NFC on olemas, nagu ka buletooth ja interneti jagamine.

See on 7,4 millimeetriga tänases valikus ka kõige õhem seade ning kaalub vaid 159 grammi. Samas on ka aku mahutavus kõige väiksem – vaid 3340 mAh.

Ekraani piklitiheuds on 415 ppi ja see on valikus kõige parem näitaja. Ekraani diagonaal on samas kõige väiksem – 6,15 tolli. Sõrmejäljelugeja on olemas. See, nagu ka kõik teised tänases valikus olevad seadmed, ei ole vee- ega tolmukindel.

Seadme tarkvaraplatvorm on Android 9.

KOHT 2: Samsung Galaxy A50

Hind hetkel kõigest 259 eurot, suur 6,4-tolline ekraan, mille Super AMOLED tehnoloogia peaks värvid eriti säravaks muutma.

Samsung A50 FOTO: tootja

Telefonil on 4 GB muutmälu ja 128 GB salvestusruumi. Tagumisel kolmikkaameral on megapiksleid (25+5+8) ning selfie-kaameral 25.

Murelikuks tegi mind see, et ekraani kaitseb vanema põlvkonna kaitseklaas Gorilaa Glass 3, mis pole kriimustustele kaugeltki nii vastupidavad kui uued 5- ja 6- seeria klaasid. Ka ekraani resolutsioon (2220x1080) on tänases valikus kõige väiksem – teisel kahel on see 2312x1080 pikslit.

Aku mahutavus on 4000 mAh ja see on valikus keskmine. Kaalub seade 168 grammi , mis on samuti teise koha tulemus. Android 9 on tarkvaraplatvormiks. Sõrmejäljelugeja on ehitatud ekraani sisse ning bluetooth ja NFC on muidugi olemas.

KOHT 1: Xiaomi MI 9 Lite

Hind hetkel 279 eurot. Kõige suurema aku ja põhimäluga, kõige kiirema andmesidega ja kõige paremate näitajatega kaameratega seade tänases võrdluses.

Xiaomi MI 9 Lite FOTO: tootja

Põhimälu (RAM) on seadmel koguni 6 GB, mis teeb sellest ülikiire mobiili. Salvestusmälu on sarnaselt konkurentidega 128 GB.

Samsungi toodetud AMOLED-ekraani suurus on sarnaselt Samsungiga 6,39 tolli, selle resolutsioon aga kõige parem – 2340x1080 pikslit. Pikslitiheuds on aga valikus kõige nõrgem – 403 ppi. Ekraan on kaitstud kaasaegse Gorilla Glass 5 kaitseklaasiga.

Aku mahutavus on koguni 4030 mAh ja see on kolmikust kõige parem number. Samas on seade 179 grammiga ka kõige raskem ning 8,7 millimeetriga kõik paksem. NFX, bluetotth ja mobiilse andmeside jagamine on olemas.

Kolmik-põhikaameral on võimsad 48 Mpix ning see teeb kolmikust ka kõige suurema resolutsiooniga (3840x2160) videoid. Selfie kaameral on 32 Mpix ja see on samuti valiku kõige arem tulemus. Operatsioonisüsteem on Android 9.

Sõrmejäljelugeja on sarnaselt Samsungi mobiilile integreeritud ekraani alla.