Luik: Eesti vajab uut investeerimisfondi kaitsetöötuse start-up'ide jaoks

«Näiteks on nii finantsteenuseid pakkuv sihtasutus KredEx kui riikliku riskikapitalifondi valitseja SmartCap kinnitanud, et investeeringute puhul on tõepoolest kaitsetööstusel teatud piirangud, mille tõttu see sektor ei ole investoritele atraktiivne või nad ei tohi sinna investeerida,» seisab Jüri Luige kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM).