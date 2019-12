Eesti IT-firma kogemus Poolas: kõige olulisemad on tiitlid, maine ja edukuvand

«Poola turul edu saavutamine võib osutuda väga keeruliseks katsumuseks. Nagu selle riigi rahvaarv, on ka kõik muu seal 30 korda suurem ja võtab palju rohkem aega kui Eestis. Ja kui saadki lõpuks jala ukse vahele, ei hakka raha 30 korda kiiremini sisse voolama. Poola turul toimetamiseks tuleb olla vastupanuvõimeline, paindlik ja kannatlik,» ütles Finestmedia äriarendusvaldkonna juht ja juhatuse liige Sören Hejnfelt.

«Poola ettevõtted on välismaiste ja eriti alustavate ettevõtetega koostöö osas pigem skeptilised. See tähendab, et pead väga hoolega läbi mõtlema, kuidas ja kus sa oma äri alustad. Meie otsustasime vältida Varssavit ning alustasime Tri-City piirkonnas Gdanski ümbruses. Meile tundus, et sealne ärikultuur on palju lähedasem Eestis levinud põhjamaisele stiilile ning me ei pea rinda pistma nii paljude takistuste ja äridogmadega,» sõnas Hejnfelt.