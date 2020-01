Mitu ettevõtet ihub jätkuvalt hammast elektriautode laadimisvõrgule

«Võimekus opereerida ELMOt on Luku-Experdil täielikult olemas ning ka valmidus partnereid kaasata. Ootame põnevusega ELMO uut hanget,» teatas täna hommikul Luku-Experdi jaemüügijuht Riho Ever.

Juhtus aga nii, et 5. juunil 2019 võttis Euroopa Parlament vastu direktiivi elektrienergia siseturu ühiste normide kohta ning selle kohaselt ei tohi jaotusvõrguettevõtjad omada, arendada, hallata ega käitada elektrisõidukite laadimispunkte, välja arvatud juhul, kui jaotusvõrguettevõtja omab laadimispunkte üksnes oma tarbeks.

Liikmesriigid peavad korraldama ka korrapäraselt või vähemalt iga viie aasta järel avaliku konsultatsiooni, et hinnata uuesti muude isikute võimalikku huvi omada, arendada, käitada või hallata elektrisõidukite laadimispunkte.

Eesti peaks võtma eesmärgiks selge, üheselt arusaadava poliitika, leiab Riho Ever. «On oluline, et direktiivi ülevõtmine ka tegelikult teoks saaks, ning kaasataks elektrimobiilsuse sektori ettevõtteid ja organisatsioone.»

Elektritransport OÜ on samuti ELMO laadimisvõrgustikust huvitatud

Elektritransport OÜ, mis tegeleb aktiivselt elektriautode laadimisvõrgustiku loomisega Eestis, soovib samuti osaleda uuel ELMO laadimisvõrgustiku hankel. Ettevõttel on juba täna oma laadimisvõrgustikus üle 30 laadija Tallinnas ja Tartus, lähikuudel peaks võrgustikku lisanduma järgmised kümmekond laadijat ning selle aasta lõpuks on eesmärk jõuda 160 laadijani.

«Nõustume Luku-Experdiga täielikult, et on ülimalt oluline, et Eesti võtab Euroopa Liidu direktiivi ka tegelikult üle, mille kohaselt ei tohi jaotusvõrguettevõtted nagu Elektrilevi laadimistaristut omada, hallata ega opereerida,» ütles Elektritranspordi tegevjuht Raul Potisepp.