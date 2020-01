Prantsusmaa ja USA on kaubandussõja lävel

Le Maire andis hoiatuse, et tariifide kehtestamisele järgnevad reaktsioonid. «Kui ameeriklased otsustavad selle ellu viia ja kehtestada digimaksule vastuseks sanktsioonid, siis sel juhul me reageerime,» ütles ta ja lisas, et plaanib rääkida oma USA kolleegi Steven Mnuchiniga veel täna.

Le Maire kirjutas ka USA kaubandusesindajale Robert Lighthizerile, et Prantsusmaale sanktsioone ei kehtestataks. «Kinnitan, et meie maks ei ole USA ettevõtete suhtes diskrimineeriv,» öeldi kirjas, mille koopia sai AFP.

Hinnanguliselt jätavad Apple, Facebook ja Google praegu Euroopa Liidus maksmata 500 miljardi euuo ulatuses makse aastas. Iirimaa on teatanud aga, et tema majandus kukub kokku, kui netihiiud hakkaksid makse maksma kõigis neis riikides, kus nad tegelikult tulu teenivad. Asi on selles, et koguni pool kogu riigis kogutavast ettevõtte tulumaksust pärineb kümnelt globaalselt ettevõttelt.