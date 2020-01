«Midagi sellist pole enne Eestis tehtud»: Merko hakkab ehitama Harku andmekeskust

Merko Ehitus Eesti juhatuse liikme Veljo Viitmanni sõnul on tegu keeruka ja mastaapse ehitusprojektiga.

«Ülikõrge turvatase on projekti juures läbiv ning selle tagamiseks rajatakse nii füüsilised kui ka elektroonilised tõkked ja jälgitakse Eesti riigi infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe ISKE standardit. Midagi sellist pole enne Eestis ehitatud,» märkis Viitmann.

Andmekeskuse rajaja, MCF Group Estonia juhi Kert Everti sõnul algab ehitus kohe ning valmimistähtaeg on 2021. aasta teine kvartal. Ehitushanke konkursil osales tema sõnul kolm suurt ettevõtet ning Merko pakkus kõige paremat hinna-kvaliteedi suhet.

«Tegemist on esimese andmekeskusega Eestis, mille kogu arendus on tehtud just ja ainult andmekeskuse rajamise nõudeid arvestades,» märkis Evert.