Ettevõtjad protestivad: Jaak Aab tahab riigihanked ära peita

Kuu aja eest valminud seadusemuudatuse eelnõu üldpõhimõte näeb ette, et kui asjade ja teenuste hanke eeldatav maksumus on alla 30 000 euro või ehitustööde puhul alla 60 000 euro, siis ei peaks riigihankeid välja kuulutama enam keskses riigihangete registris ja selle asemel võib kogu asja ära ajada näiteks e-kirjavahetusega. Sama kehtib raamlepingute raames peetavate minikonkursside kohta.

Rahandusministeerium näeb, et muudatus võimaldaks hankijatel muuta hankeprotsess oluliselt lihtsamaks. Seadus tahetakse muuta isegi nii leebeks, et hankija ja pakkujate vaheline kirjavahetus ei pea olema isegi elektrooniline ega kirjalik – läbirääkimised võivad toimuda ka «mõnes muus vormis».

Kehtiva seaduse kohaselt tuleb minikonkursil esitada pakkumused kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja need avatakse pärast pakkumuste esitamiseks sätestatud tähtaega. Ka viimase osas märgib ministeerium, et e-kirja teel esitatavate pakkumuste puhul pole võimalik enam tagada, et neid ei avata ega nende sisuga ei tutvuta enne pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist.