EXPO Eesti paviljoni otsitakse toidupakkujat

Hanketingimuste kohaselt peab pakkuja kaasama Dubais asuva partneri, kel on toitlustamiseks vajalik tegevusluba, või registreerima ise Dubais ettevõtte ja hankima toitlustamisloa.

Lisaks tuleb pakkujal kaasata Dubais asuv ehitusettevõttest partner, kellel on EXPO alal ehitamisluba ja kes paigaldab inventari ja ehitab välja ventilatsioonisüsteemid vastavalt lõpp-projektile.

Samas on sihtasutus juba varem teada andud, et Eesti paviljoni ventilatsioonilahenduse pakkumiseks on sõlmitud leping Eesti ettevõttega ETS Nord, kes pakub heategevuse korras 50 000 euro eest oma tehnikat ja maksab sihtasutusele veel 100 000 eurot peale. ETS Nord sai möödunud aastas EASilt 468 000 eurot toetust välisturgude leidmiseks.