Vastuseta küsimused seoses Elektrilevi juhatuse liikme kriminaalasjaga

Ainus, mida juhtumiga seoses on ametlikult avalikkusele tunnistatud, on see, et Elektrilevi nõukogu kutsus Taavo Randna juhatuse liikme ametikohalt tagasi 15. jaanuaril seoses talle esitatud kahtlusega altkäemaksu võtmises ning et teda ei võetud vahi alla.

See ongi kõik, pole teada isegi süüteo toimepanemise aega. Allpool toome ka nimekirja esitatud küsimustest ja saadud vastustest, kuid enne seda veidi taustast.

Taavo Randna on Elektrilevis töötanud väga pikki aastaid ning just tema vastutada oli ka kõik, mis seotud kiire interneti viimisega nii maapiirkondadesse kui mujale.

Aastal 2016 oli aeg, mis sotside kihutusel käivitati üle Eesti omavalitsuste kiire interneti projekte ning selleks plaaniti kasutada ka Elektrilevi õhuliine ja maa-aluseid trasse. Elektrilevist vastutas projektidega koostöö tegemise eest just Taavo Randna koos Oliver Ruusiga ning see oli veel periood, mil Elektrilevil endal mingisugust huvi ise valguskaablit vedama hakata ei olnud – see tõotas palju tööd ja vähe tulu.

Ühel hetkel olid Elektrilevi kontaktisikud aga nagu ära vahetatud. Nad teatasid, et ei soovi maakondlike digiprojektidega enam mingit koostööd teha ning et Elektrilevi hakkab ise lairibaäri ajama. Edasi omavalitsusprojektid lõpetati ja riik andis Elektrilevile 20 miljonit eurot toetustki, et see saaks hakata valguskaablit hajaastustega piirkondadesse vedama asuda.

Edasi sai 2018. Aasta 1. veebruaril Taavo Randnast Elektrilevi juhatuse liige. Kuid mehel oli Postimehega vestelnud mitme allika vältel veel üks äri, mis on seotud Dubaiga. Amerist vabastati ta niisiis 15. Jaanuaril. Nüüd aga vastuseta küsimused.

RIIGUPROKURATUUR

Aivar Pau: Kas te saate täna anda Taavo Randna suhtes mõnegi detaili kahtlustuse kohta, kuna tegemist oli väga olulise ametipostiga, mis vastutas muu hulgas kiire interneti viimisega maapiirkondadesse ja ELMO kiirlaadimistaristu omandamisega. Näiteks altkäemaksu ulatus või üleandmise viis, süüteo toimepanemise aeg, süü tunnistamine?

Olja Kivistik, pressiesindaja: Kriminaalmenetlus on algusjärgus ja täiendavat infot ei ole meil paraku võimalik anda.

ELEKTRILEVI

AP: Kuidas Taavo Randna vahistamine ja eemaldamine mõjutab Elektrilevi projekte seoses kiire interneti ja ELMO taristuga. Kas on tekkinud tõrkeid?

Jaanus Tiisvend, Elektrilevi juhatuse esimees: Juhtum ei mõjuta antud projektide kulgu ja käekäiku. Projektide kandepind on Elektrilevis lai ja kõik meeskonnad tegutsevad edukalt edasi.

AP: Kas Elektrileviga oli kooskõlastatud tema päikeseenergia äri Dubais seoses Anti Tiigi ettevõttega Bakeri OÜ või kas olite sellest ärist teadlikud?

Taavo Randnaga seotut kontrollitakse praegu käimasoleva kriminaalmenetluse käigus ja selles osas palun pöörduda küsimusega prokuratuuri poole.

AP: Millal ja mis mahus on Elektrilevi investeerinud valguskaabli vedamisse Tanel Talve kodukülla Voosele või ka konkreetsemalt sealsesse Päikesemajja?

Elektrilevi ei ole Voose külas teinud investeeringuid valguskaabli paigaldamisse. Voose küla on meil esialgsetes investeerimisplaanides, kuid tulenevalt ala väiksusest ei ole antud piirkonnas ehituse ega detailsete ettevalmistustöödega alustatud.

TAAVO RANDNA

AP: Kas teil võib olla soov seoses uurimisega enda poolne kommentaar anda. Näiteks millisest kahtlusest käib jutt või millega see seotud on?

TR: Hetkel ei soovi täiendavaid kommentaare anda.

ANTI TIIK

AP. Kui palju oli või on Taavo Randna seotud päikeseenergia projektidega Dubais?