Andmelekked puudutasid otseselt ka mitmeid tehnoloogiamaailma vägevaid tegijaid, mis näitab, et selle riski eest pole lõpuni kaitstud keegi. Näiteks kirjutas helpnetsecurity.com juba eelmise aasta novembris, et aasta esimese üheksa kuuga toimus üle maailma ligemale 5200 tõsisemat andmeleket, mille käigus sai avalikuks üle 7,9 miljardi kirje. Seda on kolmandiku võrra enam kui aasta varem.