Dubai EXPO toiduhange saab kriitikat

«Tähtajaks laekus üks pakkumus, hanke tehnilist kirjeldust laadis alla 20 huvilist,» ütles sihtasutuse EXPO 2020 Dubai juht Andres Kask.

Hankekomisjon vaatab 3. veebruaril pakkumuse läbi ja otsustab, kas pakkuja ja tema pakkumus vastavad hankes esitatud tingimustele.

Pakkumisi sai esitada vaid väljakuulutamisest alates vaid nädal aega ja Eesti Hotellide ja Restoranide Liit peab seda ilmselgelt liiga lühikeseks ajaks.

«Pidasime nõu meie Liidu liikmete valdkonna spetsialistidega, kes on toitlustusteenuse hangetega ka eelnevalt kokku puutunud, ning nende ühine arvamus oli, et hanke tähtaeg on võrreldes eeltingimustega ääretult lühike,» ütles liidu esindaja Postimehele.

Info kätte saamine sellise ajaraami sees potentsiaalsete partnerite kohta kohapeal on tema sõnul väljakutse, mis ei ole lihtsalt teostatav.

«Oma aja võtavad ka nõutud sertifikaadid - halal-sertifikaadi saamine. Piiratud aeg seab toitlustamisele omad kriteeriumid, mis ei pruugi oodatud tulemusega kokku minna. Asjakohase hinnapakkumise tegemiseks on siin vaja rohkem aega ja selgitust,» leiab restoranide liit.

Andres Kask kriitikaga ei nõustu.

«Meie hinnangul oli pakkumuste esitamise tähtaeg mõistlik arvestades EXPO ettevalmistuse ajagraafikut ja hanke keerukuse astet. Seda kinnitab ka fakt, et ükski dokumente alla laadinud huviline ei palunud hanke pakkumuse esitamise tähtaja pikendamist, mis on probleemi ilmnemisel tavapärane praktika,» ütles Kask.

Ta märkis, et hanke tingimustes ei ole seatud nõuet selle kohta, et pakkujal peaks olema pakkumuse tegemise hetkel kogu pakutavale toidule halal-sertifikaadid. Nende olemasolu nõuab kohalik veterinaaramet ja need peaks esitama restorani operaator enne opereerimise algust.

«Ka muud hanke tingimused ei näinud pakkujale ette kohustust esitada koos pakkumusega kohalike partnerite andmeid. Seega oli hanke ülesehitus ja pakkujatele seatud tingimused vastavuses pakkumuse esitamiseks antud tähtajaga,» arvas Kask.

Hanketingimuste kohaselt peavad pakkujad kaasama Dubais asuva partneri, kel on toitlustamiseks vajalik tegevusluba, või registreerima ise Dubais ettevõtte ja hankima toitlustamisloa.

Lisaks tuleb pakkujal kaasata Dubais asuv ehitusettevõttest partner, kellel on EXPO alal ehitamisluba ja kes paigaldab inventari ja ehitab välja ventilatsioonisüsteemid vastavalt lõpp-projektile.

Samas on sihtasutus juba varem teada andud, et Eesti paviljoni ventilatsioonilahenduse pakkumiseks on sõlmitud leping Eesti ettevõttega ETS Nord, kes pakub heategevuse korras 50 000 euro eest oma tehnikat ja maksab sihtasutusele veel 100 000 eurot peale. ETS Nord sai möödunud aastas EASilt 468 000 eurot toetust välisturgude leidmiseks.

Tehnika aitab Dubaisse toimetada ettevõte Balti Logistika, kellega EXPO sihtasutusel on samuti leping sõlmitud. Sihtasutuse partner Standard ehitab aga restorani teenindusleti välispiirded ja tarnib mööbli.

Lisaks on juba EXPO paviljonis aktiivselt tegutsemas Bocuse d’Ori Eesti meeskond eesotsas Dimitri Demjanoviga, kes on aidanud toidupakkuja hanget ette valmistada. See meeskond sai möödunud aastal riigilt miljon eurot ürituse Eesti eelvooru korraldamiseks.

«Dimitri Demjanov aitas kontseptsiooni mõelda, tema abiga jõudsime seisukohale, et arvestades paviljoni ja selle köögiala mõõtmeid ja võimalusi, on mõistlik sinna rajada Eesti tänavatoidukohvik,» ütles sihtasutuse juht Andres Kask.

Hanketingimustes on veel kirjas, et pakkuja peab kaasama Dubais kohapeal registreeritud arhitekti projekti kinnitamisega seonduvateks tegevusteks EXPO peakorraldajatega.

Pakkujal peab olema vähemalt aastane toitlustusasutuse pidamise kogemus. Tema kohustuseks on lisaks kõigele vähemalt köögi tehnoloogilises plaanis ettenähtud ning näidisnimekirjana lisatud köögitehnika hankimine, hooldus, paigaldus ja eemaldus ning vajadusel transport Dubaisse ja tagasi Tallinna. Köögis tehtavad ehitustegevused peavad olema lõpetatud hiljemalt 31.05.2020.

Pakkumisi sai esitada kuni 28. jaanuarini, ehk partnerite leidmiseks Dubais ja kõugeks muuks anti pakkujatele aega täpselt nädal.