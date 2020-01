FOTO: Mart Laanemägi

CAT ettevõttena on teada tuntud tugevate telefonide tootja. Seega on selle firma seadmetel tavapäraselt esikohal olnud ikka füüsiline vastupidavus ning visuaalne pool ja vahel ka tehniline võimekus, jäänud pigem tagaplaanile, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Välimus

CATi uusim S52 nime kandev seade pakub oma viimistletud välimusega teatava üllatuse. Nimelt näeb S52 välja palju rohkem “tavaline” ja antud kontekstis on see ainult hea.

Esiteks on telefon küllaltki õhuke. Paksuseks mõõdetakse 9,69 millimeetrit, ehk napilt alla sentimeetri. Võrdluseks on iPhone 11 näiteks 8,33mm jäme. Seega on CAT selles osas peaaegu nagu tavaline telefon. Samas aga on S52 pikkuse ja laiuse mõttes siiski pigem suuremapoolne. Seda seetõttu, et kuigi ekraan on vaid 5,65 tollise mõõduga, omab see siiski kõikidel külgedel üsna suuri ääri. Ehk ei ulatu servast serva, kuid eeldatavasti on see otsus tehtud vastupidavuse huvides ja seega igati mõistetav.

Teiseks on tunduvalt vähendatus üldist robustsust. Näiteks külgedel on kumm asendunud hulga stiilsema alumiiniumiga ja samast materjalist on ka külgedel asuvad nupud ja SIM kaardi pesasid kattev luuk. Kadunud on ka muidu CAT telefonide esiküljel asuvad füüsilised nupud. Need on nüüd lõpuks asendunud virtuaalsetega.

Kolmandaks on ka seadme tagumine pool nüüd peaaegu tavaline. See on küll endiselt mittelibisevast materjalist, kuid siingi on leitud päris hea tasakaal funktsionaalsuse ja disaini vahel. Seega on telefon välimuse poole pealt igati viisakas ja küllaltki mugav nii käes hoida kui tasku pista.