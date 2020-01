E-residentidega sehkendamine tõi ärikeelu ja vanglakaristuse

Tellijale

Vest ehk Sääsk on kurikuulus firmade likvideerija, kelle peamine töövõte on olnud raskustes ettevõtete seniste omanike ära peitmine, nende asendamine kättesaamatute tankistidega ja pankrotimenetluste hääbuda laskmine.

Eestile palju kuulsust toonud e-residentsuse programm ja e-residentidele avatud riiklikud e-teenused sobitusid tema skeemidesse nagu rusikas silmaauku. Mida eksootilisematest piirkondadest pärit e-residendid on, seda väiksem on lootus, et Eesti ametivõimude käsi nendeni kuritegelike skeemide paljastamisel ulatub.